A Câmara Municipal de Anadia assinou, no passado dia 21, o contrato de empreitada do Parque Urbano de Anadia, que ficará localizado na entrada norte da cidade e terá um custo de mais de três milhões duzentos e cinquenta mil euros.

Com um prazo de execução de 18 meses, o arranque das obras deverá acontecer no decorrer dos próximos meses, após a receção do visto do Tribunal de Contas.

A construção deste parque verde, de dimensões consideráveis, tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida urbana dos seus habitantes.

O projeto, que pretende valorizar urbanisticamente a entrada norte da cidade, contempla uma vasta área arborizada e ajardinada, uma zona para a prática desportiva ao ar livre e edifício de apoio com sanitários, um parque infantil, uma praça central, um parque de merendas com cafetaria de apoio, um lago biológico, percursos para circulação pedonal e ciclovia, parque de estacionamento para automóveis e autocarros.

Um parque polivalente, implantado num terreno praticamente plano e com capacidade de ampliação futura, capaz de criar condições complementares de qualidade de vida urbana através da construção de infraestruturas de lazer e convívio, aliadas à prática desportiva num contexto não profissional. Este Parque é uma das ações previstas no PARU – Plano de Ação de Regeneração Urbana – de Anadia, com candidatura ao Portugal 2020.