A partir desta sexta-feira as temperaturas vão subir, segundo previsões dos meteorologistas. Aguarda-nos um fim de semana com temperaturas acima do habitual para esta época do ano, com os termómetros a poderem chegar aos 25ºC.

Esta sexta-feira vai trazer um céu despido de nuvens, com tem temperaturas amenas, onde Santarém marcará a mais elevada, com 25 graus. Esta sexta-feira fará subir as temperaturas até aos 15 graus na Guarda, 18 em Faro, 21 em Lisboa e 22 no Porto.

Segundo as mesmas previsões, as temperaturas altas continuarão durante o fim de semana, com domingo a atingir o maior valor, estando previstos 23 graus para Aveiro, Coimbra, Lisboa, Faro e Évora, e 24 para Leiria ou Setúbal

Previsão descritiva

Para hoje, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê, para além da temperatura máxima acima do habitual para a época do ano, acentuado arrefecimento noturno e vento forte com rajadas nas terras altas.

Céu pouco nublado. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) predominando de sueste, soprando moderado a forte (30 a 45 km/h), por vezes com rajadas até 70 km/h até meio da tarde, nas terras altas.

Acentuado arrefecimento noturno. Formação de geada em alguns locais do interior Norte. Pequena subida da temperatura máxima.