Para esta sexta-feira vamos ter grandes períodos de nebulosidade durante todo o dia e descida das temperaturas em todo o país, com um arrefecimento que se vai sentir essencialmente a partir ao fim do dia, segundo previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A previsão do tempo, aponta também para chuva durante este fim de semana. Quanto a temperaturas, para Lisboa podemos ter máximas de 19 graus, 21 para o Porto e 15 para Faro. Aqui pela Bairrada, o dia de hoje vai trazer máximas entre 20 e 21 graus.

Para domingo, por entre aguaceiros, as temperaturas máximas na Bairrada serão de 16 graus e as mínimas de 9 graus.