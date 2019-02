O Município de Oliveira do Bairro subscreveu, no passado dia 5, em Coimbra, o protocolo “Municípios Solidários com as Vítimas de Violência Doméstica”, celebrado entre a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e a Associação Nacional dos Municípios Portugueses, na presença da Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro.

A Vereadora Lília Ana Águas representou o Município e destacou a “relevância desta temática” e a “preocupação que todas as entidades devem ter com as vítimas, trabalhando também para uma indispensável mudança de mentalidades, de forma a evitar comportamentos de violência física e psicológica em contexto familiar ou de relacionamento próximo”.

O protocolo agora subscrito visa “garantir a efetiva resposta às necessidades de habitação das mulheres que se tornam autónomas após a sua permanência em estruturas de acolhimento de emergência e casas de abrigo integradas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica.”