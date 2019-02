O Centro de Alto Rendimento de Anadia – Velódromo Nacional, localizado em Sangalhos, recebe, no próximo sábado, dia 9 de fevereiro, mais uma grande prova de ciclismo de pista, desta feita, o Troféu Sunlive, 3ª prova da Taça de Portugal, nas categorias de juvenis, cadetes, juniores e elites (masculinos e femininos) e masters (femininos). A competição vai decorrer entre as 10h e as 13h e entre as 15h e as 19h. A entrada é livre.

De referir que, no passado fim de semana, dias 2 e 3 de fevereiro, o Velódromo Nacional foi palco dos campeonatos nacionais de pista, nos quais participaram cerca de 180 atletas, em que há a destacar as vitórias de três atletas do Clube de Ciclismo da Bairrada, com sede em Anadia, designadamente Beatriz Pereira, Margarida Martins e Diogo Narciso, nas disciplinas de Corrida por Pontos em Cadetes, Scratch em Juniores e Corrida por Pontos em juniores, respetivamente.

“Prova de Abertura” com passagem em Anadia

As provas de ciclismo não se ficam por aqui, uma vez que, no domingo, dia 10 de fevereiro, tem início a época nacional de estrada com a “Prova de Abertura – Região de Aveiro”, primeira corrida da Taça de Portugal Jogos Santa Casa de Elite.

A prova, com uma extensão de 162,4 kms, tem partida em Sever do Vouga, pelas 12h00, e irá percorrer os 11 municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, com chegada marcada para as 15h50, em Estarreja.

O pelotão deverá passar pelo concelho de Anadia por volta das 13h30, entrando por Sangalhos (variante), em direção a Canha, passando pela sede do concelho, Anadia (Av. das Laranjeiras e Centro), seguindo depois para Mogofores, Ancas e Amoreira da Gândara em direção ao concelho de Oliveira do Bairro.

Este evento é a primeira prova pontuável para a Taça de Portugal de Elites e Sub 23, prevendo-se a presença da “fina flor” do ciclismo nacional, uma vez que se encontram inscritas todas as equipas continentais e de clube, devendo o pelotão ter de mais de 100 participantes.