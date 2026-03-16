Ricardo Semedo estreia-se com derrota à frente do Sangalhos

Carlos Cabral, experiente técnico de 69 anos, contratado há cerca de dois meses e meio para substituir Francisco Gradeço, deixou o comando técnico do Sangalhos. A decisão terá apanhado de surpresa o próprio Carlos Cabral que, na sua curta passagem pelo emblema bairradino, averbou sete derrotas e obteve três vitórias.

Para o seu lugar foi contratado Ricardo Semedo, técnico natural de Coimbra que, apesar de ser mais jovem (48 anos), é igualmente um treinador experiente, fruto da passagem por clubes como Beira-Mar, Illiabum, Galitos, GICA e Gafanha.

Ricardo Semedo, depois de ter passado pela equipa sénior do Vagos em 2022/23, regressa, assim, ao ativo para tentar “salvar” o Sangalhos da descida de divisão e, consequentemente, manter o histórico clube do concelho de Anadia na Proliga.

No seu jogo de estreia, porém, Ricardo Semedo não conseguiu evitar a derrota da sua nova equipa (76-101) frente ao Galomar, formação madeirense que lidera o Grupo de Manutenção da Proliga. A juntar a mais um resultado negativo, o Sangalhos viu a sua situação na tabela classificativa complicar-se ainda mais, já que nesta oitava jornada da segunda fase do campeonato, o CB Queluz recebeu e derrotou o Sampaense, por 76-59, ficando, assim, apenas a um ponto do conjunto da Bairrada.

Pedro Neves