Ficou em prisão preventiva o homem suspeito de ter agredido o vizinho com um machado, na passada quinta-feira, em Arrancada do Vouga, concelho de Águeda.

O homem em causa, com 50 anos de idade, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro, que informou em comunicado que “num quadro de más relações de vizinhança e na sequência de mais um desentendimento, o detido, socorrendo-se de um machado que na altura se encontrava ao seu alcance, atingiu com gravidade o rosto de vítima, só não resultando a morte desta por mero acaso e pela circunstância de prontamente ter sido dominado por um popular, que se acercou do local”, refere a PJ.

Segundo a mesma fonte, o homem foi detido, com a colaboração da GNR, na passada quinta-feira, dia 28, pela prática do crime de homicídio na forma tentada.

Depois, o detido foi presente às Autoridades Judiciárias, na Comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial, tendo sido sujeito à medida de coação de prisão preventiva.