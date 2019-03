A GNR deteve, esta quinta-feira, dia 14, em Oliveira do Bairro, um homem com 27 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes

No âmbito de uma fiscalização rodoviária, os militares do Posto de Oliveira do Bairro abordaram uma viatura com dois ocupantes que, “perante a sua postura nervosa, levantaram suspeitas. Confrontado com esse facto, o individuo assumiu ter na sua posse produto estupefaciente”, diz nota da autoridades.

No total, a GNR aprendeu 1238 doses de haxixe, 10 euros em numerário, um telemóvel e uma faca utilizada para o corte do produto estupefaciente.

O detido, já referenciado pelo mesmo tipo de crime, foi presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Aveiro, ontem, tendo ficado sujeito à medida de coação de termo de identidade e residência.