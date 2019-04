No âmbito do projeto Laboratório Vivo para a Descarbonização, o Município de Águeda, em articulação com o Lighting Living Lab, está a convidar a comunidade local e os estabelecimentos comerciais a reduzirem o seu consumo energético. Para tal, está a mobilizar todos os interessados, cujas habitações/estabelecimentos comerciais estejam localizados na área da intervenção do projeto, ajudando-os a reduzir a pegada energética através da dinamização de algumas ações. A ideia passa por instalar 30 contadores inteligentes de energia – GEM (Global Energy Meters), em habitações e comércio local.

Os interessados em participar neste projeto devem manifestar o seu interesse até ao dia 28 de abril, através do e-mail: laboratoriodescarbonizacao@cm-agueda.pt .