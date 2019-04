“O Social Abraça Anadia”, “Jogos Sem Fronteiras de Idades”, “IPSS’s de Portas Abertas” e “Festa Colorida para os Mais Pequenos” são apenas quatro das 66 ações que a Rede Social de Anadia prevê realizar durante este ano.

Foi durante o Plenário da Rede Social, que decorreu na tarde do passado dia 28 de março, no Museu do Vinho, em Anadia, que Dora Gomes, técnica superior da autarquia, responsável pela Rede Social de Anadia, avançou aos parceiros presentes o vasto programa de ações (atividades interinstitucionais; formação; medidas de política social; saúde; educação e cidadania), realçando-se estas ações que, embora ainda em fase de planeamento, visam envolver todas as IPSS’s.

Decorar a Avenida 25 de Abril

De entre um enorme plano de ação, destacamos o projeto “O Social Abraça Anadia!” que passa pela decoração da Avenida 25 de Abril por todas as IPSS do concelho, a decorrer entre março e junho.

No total, mais de 90 árvores vão ser decoradas pelas 21 IPSS do concelho, de forma “a dar visibilidade às nossas IPSS’s e ao trabalho que desenvolvem junto da comunidade”, avançou Dora Gomes sobre esta ação inédita onde a criatividade será o limite. “Na avenida, árvore sim, árvore não, cerca de 90 troncos das árvores vão ter o mais variado tipo de decorações. A área a decorar é de 1,20 metros e não podem ser usados pregos nem parafusos”, destaca a responsável, que admite possam existir decorações recorrendo a lã, tecidos, mas também material reciclado. A inauguração destas decorações acontecerá no dia 21 de junho.

