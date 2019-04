Não há duas sem três! Depois de 2017 e 2018, o restaurante Rei dos Leitões, situado na Mealhada, na região da Bairrada, repete a proeza de conquistar o ‘Garfo de Ouro’ da edição de 2019 do Guia Boa Cama Boa Mesa, do Expresso. A este reconhecido galardão nacional, Licínia Ferreira e Paulo Rodrigues junta o ‘Prémio David Lopes Ramos’ atribuído nos ‘Prémios Grandes Escolhas’, evento organizado pela revista ‘Grandes Escolhas’.

A cerimónia decorreu no dia 8 de abril, no Edifício do Grupo Empresa, em Paço de Arcos, onde Licínia e os chefes Carlos Fernandes e Gonçalo Moreira subiram ao palco para receber o ‘Garfo de Ouro’ da mãos de Francisco Pedro Balsemão, CEO do Grupo Impresa.

“A dupla Licínia Ferreira e Paulo Rodrigues faz história ao colocar esta casa na linha da frente quer da restauração regional, quer nacional.” A frase, retirada do Guia, diz tudo acerca deste emblemático restaurante que, há 72 anos, iniciou a sua trajetória na gastronomia regional com o icónico Leitão da Bairrada.

Por sua vez, a revista ‘Grandes Escolhas’ já tinha distinguido o Rei dos Leitões, no passado dia 15 de fevereiro, no Centro de Alto Rendimentos de Anadia (Velódromo Nacional), em Sangalhos, Anadia, no âmbito do Jantar e a Cerimónia de Entrega dos ‘Prémios Grandes Escolhas’, com o ’Prémio David Lopes Ramos’.

