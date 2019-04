O Velódromo Nacional, em Sangalhos, recebe, de 5 a 7 de abril, a edição 2019 do “Sweet Sugar Festival”, um certame que conta com o apoio do Município de Anadia.

O “Sweet Sugar Festival” é o maior evento de “cake design” realizado em Portugal, e pretende dar a conhecer, ao público em geral, o que de melhor se faz nesta área.

Durante os três dias do evento, serão apresentadas demonstrações, workshops, palestras e concursos ao vivo.

Do programa destaca-se o concurso para os alunos das escolas de hotelaria, “Anadia Bakery Challenge”, o 1.º Encontro Nacional do Cake Design – Ideias e Receitas e o concurso de Melhor Pão-de-Ló e de Melhor Folar de Portugal, promovido pela ACIP – Associação do Centro dos Industriais de Panificação. Realce para as “Obras de Arte Solidárias”, pelas 15h, do dia 7, cuja receita irá reverter a favor da Casa da Criança de Sangalhos.

O “Sweet Sugar Festival” decorre entre as 11h e as 19h, na sexta-feira, das 11h às 21h, no sábado, e das 11h às 18h, no domingo. As entradas têm um custo de 2,50 euros.