Depois da presença no ‘ASI Contest of the Best Sommelier of the World’, onde a Comissão Vitivinícola da Bairrada (CVB) levou vinhos e espumantes da Bairrada até à Antuérpia, a fim de os dar a conhecer junto de sommeliers do Mundo, foi agora a vez de uma promoção inversa, com a visita de quinze Masters of Wine (MW) internacionais à região.

Foi na passada sexta-feira, dia 29 de março, no âmbito do IMW Tour to Portugal, uma iniciativa da ViniPortugal em parceria com o Institute of Masters of Wine (IMW) e cujo programa convidou a “Descubra(ir) as regiões do Alentejo, do Dão e da Bairrada”.

Na Bairrada, o ponto de encontro foi no emblemático Museu do Vinho Bairrada, local ideal para que os Masters of Wine pudessem aprofundar conhecimentos sobre a região, o seu terroir, castas e vinhos. “An overview of the Bairrada Region” deu mote ao momento de partilha, conduzido pelo jornalista e crítico de vinhos Luís Lopes.

Pedro Soares, presidente da CVB; os produtores e enólogos Luís Pato e Luís Patrão; e o Master of Wine Dirceu Vianna Junior – o único MW de língua portuguesa – acompanharam o “dia de trabalhos”, com o intuito de melhor acompanharem e esclarecerem a comitiva presente, no que toca à viticultura, à produção e ao negócio à volta do vinho na região.

Depois de uma “formação teórica”, foi tempo de se passar à degustação báquica, composta por mais de quatro dezenas de vinhos de vários produtores: Adega de Cantanhede, Aveleda, “Baga Friends”, Campolargo, Casa de Saima, Casca Wines, Caves Arcos do Rei, Caves do Solar de São Domingos, Caves São João, Idealdrinks, Kompassus, Lusovini, Messias, Quinta dos Abibes, V Puro e Vadio Wines.