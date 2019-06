A Universidade de Aveiro realizou recentemente mais um Made in Deca’19, uma das suas apresentações anuais dos trabalhos dos estudantes do Departamento de Comunicação e Arte.

O evento, que decorreu a 22 de maio, no Teatro Aveirense, contou com um júri constituído por especialistas em audiovisual, e nele foram exibidas 15 curtas metragens. Foram atribuídos oito prémios aos melhores trabalhos, demonstrando o vigor e a criatividade destes estudantes, que atualmente respondem a uma necessidade crescente do mercado de trabalho.

TimeFrame

Paralelamente, alguns estudantes têm produzido outras obras, como é o caso do projeto transmedia, TimeFrame. Trata-se de uma websérie ficcional sobre um jovem adulto, Afonso, que recebe uma máquina fotográfica, que irá mudar a sua vida. Este projeto foi criado por um grupo de cinco alunos da vertente audiovisual do Mestrado de Comunicação e Multimédia, Ania Kanik, Ana Rebelo, Bárbara Soares, Bruno Alencar e Pedro Martins. O conteúdo transmedia encontra-se distribuído por diversas plataformas: Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo e Amino. Jovens como estes integram uma nova classe de profissionais criativos hoje muito solicitados pelo mercado de trabalho, que dominam tecnologias de produção artística de última geração, e que têm circulação e interlocução mundial.