Arte circense anima vários pontos do concelho e culmina com espetáculo na Alta Vila

Numa iniciativa da Câmara Municipal de Águeda, o CircoAGITado decorre entre 24 de maio e 8 de junho, promovendo e celebrando as artes perfomativas, com especial enfoque no circo contemporâneo.

A Câmara Municipal de Águeda promove, entre 24 de maio e 8 de junho, mais uma edição do CircoAGITado, uma iniciativa dedicada às artes perfomativas, com especial enfoque no circo contemporâneo.

Promovido no âmbito do AGITLab, inclui apresentações em duas freguesias do concelho e terminará com um espetáculo no Parque Municipal de Alta Vila, integrado nas comemorações do Feriado Municipal.

“O CircoAGITado continua a surpreender, com a apresentação de novas formas de promover e celebrar a arte circense, e que será levado a vários pontos do concelho”, disse Edson Santos, Vice-Presidente da Câmara de Águeda, frisando que este projeto é demonstrativo da “aposta estratégica e contínua do Município nas residências artísticas e na expressão cultural de artistas de várias nacionalidades que vêm até Águeda e aqui se inspiram e criam”.

Este é uma iniciativa que reafirma Águeda como um concelho produtor de arte e cultura, com uma programação acessível que decorre em vários espaços da cidade e do concelho, proporcionando momentos únicos de fruição cultural a públicos de todas as idades.



Águeda será, assim e mais uma vez, “palco de espetáculos que conjugam criatividade, técnica e emoção, reunindo companhias nacionais e internacionais num ambiente de celebração artística”, declarou Edson Santos, salientando que o CircoAGITado afirma-se “como uma iniciativa estratégica na promoção da cultura e da democratização do acesso às artes”.

A entrada é livre e todos estão convidados a participar neste encontro com o circo contemporâneo, que alia tradição e inovação, reforçando Águeda como um território de referência na dinamização cultural.

Programa

A Companhia GIMNOCERCO é a primeira a apresentar-se ao público, no próximo fim de semana, dias 24 e 25 de maio, com dois espetáculos, um em Barrô no âmbito do Freguesia em Festa (sábado, às 18h) e no dia seguinte na Praça 1.º de Maio no decorrer da Feira do Desporto, Saúde e Bem-Estar de Águeda (domingo, às 17h15).

Para dia 7 de junho (17h), está prevista a apresentação da Companhia TROPIKAOS em Macinhata do Vouga, no âmbito do Macinhata em Festa.

O CircoAGITado terminará no dia 8 de junho, com o espetáculo “Vertige”, uma performance de circo e música sobre o clima do futuro, que decorrerá no Parque Municipal de Alta Vila e que integra a vasta programação preparada para a comemoração do Feriado Municipal.