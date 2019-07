Na contagem decrescente para o início da edição 2019, a Expofacic reforça o programa com uma proposta inédita neste tipo de eventos: o Acampamento Medieval.

O certame que decorre, em Cantanhede, de 25 de julho a 4 de agosto, proporcionará aos visitantes uma viagem à época medieval através da reconstituição de momentos marcantes na história de Portugal e que prometem cativar tanto as crianças como os adultos.

No Acampamento Medieval o público terá a possibilidade de apreciar as vivências dos nobres cavaleiros e da Alta Nobreza. Os hábitos, a alimentação e o treino do dia-a-dia farão parte da atividade no acampamento em que serão realizadas várias ações didáticas com interação com os visitantes.

A manutenção e reparação do material militar, através das atividades de alguns artesãos ou mesteirais, nomeadamente ferreiro, carpinteiro, lavadeiras e armeiro, integram o programa do Acampamento Medieval – Militar e Civil, que funcionará nas imediações do Picadeiro, recheado de motivos de interesse: o treino de cavaleiros, demonstração de destreza no manuseamento de espada, além de exposições de artefactos militares e armamento medieval, de artilharia ligeira, de instrumentos de autoridade régia e de tortura.

Programa

O Espetáculo Medieval, que inclui o Torneio Medieval Apeado, a 4 de agosto, concentrará as atenções a partir das 16h, com o Cortejo Medieval, seguindo-se, às 16h30, o Auto de Abertura do Torneio Medieval apeado (no Picadeiro), Olta Dabhar – Música Medieval ao Vivo, às 17h, Tiro com Arco e Besta aberto ao público e jogos medievais, às 17h30, Treino e adubamento de novos cavaleiros, às 18h30, Benção da Liça pelo Arcebispo de Coimbra, às 19h, Torneio Medieval Apeado pelos cavaleiros do burgo, às 20h30, e culminando com o Espetáculo de Fogo e Malabarismo, às 21h30.

Destaque para a ação prevista na artilharia ligeira – bombardas de mão e de rodas, condução de perícia em campo de batalha – que é caso único neste tipo de teatralização realizada em Portugal.

Além do Acampamento Medieval, no Picadeiro, estão previstos Espetáculos de Volteio Artístico “Sela e Bridão”, 27 e 28 julho, às 22h, Gala Equestre – Equitação de trabalho, 2 agosto, às 21h, Gala Equestre – Equitação clássica, 3 agosto, às 21h, bem como batismos a cavalo, charrete e demonstrações equestres.

O Cartaz de Espetáculos de excelência, Espaço Gaming, Megaexposição da Força Aérea Portuguesa, workshops e tertúlias sobre as obras do Mestre Mário Silva e 1.ª Bienal de Arte, desfiles de moda são outros dos motivos de interesse da Expofacic 2019, preparada pela Comissão Executiva para assegurar a satisfação global dos patrocinadores, expositores e das centenas de milhares de visitantes que visitam anualmente o certame.