Já são conhecidos os projetos vencedores da 2.ª edição do Orçamento Participativo (OP) de Oliveira do Bairro.

Os resultados, divulgados na última reunião de Câmara, no passado dia 25 de julho, apontaram quatro projetos, abrindo a possibilidade de vir a ser contemplado um quinto projeto, caso a autarquia decida nesse sentido, uma vez que sobram cerca de 40 mil euros do investimento total destinado para o OP (163 mil).

O projeto D foi o mais votado, com 847 votos, destinado à aquisição de um elevador portátil para as Piscinas Municipais para pessoas com mobilidade reduzida/condicionada.

