A edição de 2023 do Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro vai concretizar mais um projeto (o terceiro mais votado), que vai permitir a instalação de jogos e equipamentos inclusivos em todas as escolas de 1.º ciclo e de ensino pré-escolar do concelho de Oliveira do Bairro.

A proposta “Viva o Recreio”, apresentada por Isabel Martins, ficou em terceiro lugar, com um orçamento que ultrapassava a verba remanescente “deixada” pelas duas primeiras classificadas: a construção de uma “Pista de Tartan”, em Oliveira do Bairro, para a prática das disciplinas de velocidade e salto, e a cobertura de um dos Campos de Ténis do Parque Desportivo Municipal.

Recorde-se que o Orçamento Participativo (OP) de Oliveira do Bairro teve para este ano uma verba disponível de 254 mil euros, a inserir no plano plurianual de investimentos de 2024, da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

Os dois primeiros projetos somados representaram um valor de 164.830,06 euros, sobrando 89.196,94 euros. Como o orçamento da terceira proposta era de 129.100,28 euros, valor superior ao remanescente, acabou por não poder ser considerada para execução, tendo em conta o regulamento da iniciativa.

No entanto, e de acordo com André Chambel, coordenador do OP, o mesmo regulamento contempla “a possibilidade de se avançar com o projeto seguinte, desde que ele seja reformulado para que o seu orçamento não ultrapasse o valor ainda disponível”.

“Tal como aconteceu em 2018, com a requalificação da antiga Escola Primária do Cercal, decidimos nesta edição encontrar uma solução para concretizar mais um projeto, mesmo que fosse parcialmente”, explicou André Chambel.

Depois do acordo com a proponente Isabel Martins, no sentido de reformular o projeto, a proposta para a sua concretização foi levada a reunião de câmara, realizada no passado dia 28 de setembro, tendo sido aprovada por unanimidade pelo executivo municipal de Oliveira do Bairro.

Recorde-se que os projetos contemplados nas edições de 2018, 2019 e 2022 do Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro foram: “ActiveMOB: Atividade Física ao Ar Livre no Concelho”; “Requalificação do Edifício da Antiga Escola Primária do Cercal”; “Instalação de um elevador portátil nas Piscinas Municipais de Oliveira do Bairro”; “Criação de Banco de Brinquedos Didáticos para crianças com Necessidades Educativas Especiais e/ou Aprendizagem”; “Rota Pedestre BTM”; “Construção de dois campos da modalidade desportiva de Padel no Parque Desportivo Municipal”; “Barroco Dinâmico”; “Aquisição de uma Viatura de Apoio ao Centro de Recolha Animal do Concelho” e “Construção de um Campo de Basquetebol com Arte Urbana”.