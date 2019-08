A Câmara Municipal de Anadia aprovou, na sua reunião extraordinária do passado dia 31 de julho, a assunção da totalidade dos custos inerentes à aquisição dos cadernos de atividades correspondentes aos manuais escolares adotados pelo Agrupamento de Escolas de Anadia, para todos os alunos que frequentam o 1.º Ciclo do Ensino Básico da rede pública do concelho de Anadia, no ano letivo de 2019/2020.

Esta medida, cujo investimento ronda 28 mil euros, vai abranger 765 alunos dos quatro anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

Este apoio insere-se no âmbito da Ação Social Escolar do Município de Anadia, que se traduz na implementação de apoios socioeducativos e económicos que promovem a igualdade de oportunidades no acesso universal à escola e no combate às diversas formas de exclusão social e escolar, criando condições para a realização de aprendizagens, por parte de todos os alunos, construindo uma escola mais inclusiva.