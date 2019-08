O Navio-Museu Santo André foi, novamente palco, na tarde da última segunda-feira, da apresentação oficial do Festival do Bacalhau que decorre de 7 a 11 de agosto, no Jardim Oudonot, na Gafanha da Nazaré.

Promovido pelo Município de Ílhavo e pela Confraria Gastronómica do Bacalhau, esta 12.ª edição deixa a promessa de voltar a ser um dos maiores festivais gastronómicos do país, com as atenções centradas no “rei” e “fiel amigo” bacalhau, que durante cinco dias é celebrado com a dedicação e saber culinário de 14 associações locais (dez restaurantes, duas padarias de Vale de Ílhavo e dois bares).

Para além da animação e dos vários concertos previstos para o Palco Mar, o Festival do Bacalhau apresenta novidades e inovações. E este ano estas são muitas. A primeira prende-se com o estacionamento. São cerca de 600 novos lugares de estacionamento, localizados entre o Ecomare e o Jardim Oudinot, assim como o recinto terá, este ano, um terminal de multibanco, bem como acesso gratuito a uma nova rede wi-fi municipal.

Outra novidade é a nova decoração do Pavilhão Terra e Mar, onde se realizam os showcookings, degustações e exposições. Além disso, a zona dos bares será requalificada, avançou também o autarca.

Leia mais na edição de 1 de agosto do Jornal da Bairrada.