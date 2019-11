“Bairrada: Conhecer, Interpretar e Valorizar” é o título das Jornadas Técnicas que vão decorrer amanhã, sexta-feira, dia 29 de novembro, entre as 9h30 e as 17h30, no Biocant Park, em Cantanhede. Um dia dedicado a explanar o conhecimento adquirido e desenvolvido nos últimos três anos, com o foco na vinha e no vinho, em particular no que diz respeito ao espumante.

Em debate vão estar temas diversos temas, assim como vai ainda ser abordado o estudo, ainda em curso, realizado pela Wine Intelligence para a Bairrada sobre as possíveis formas de internacionalização do Espumante. Para finalizar, uma comunicação do Departamento de Economia e Gestão da Universidade de Aveiro (DEGEIT) sobre indicadores de performance para apoio à tomada de decisão no sub-sector do vinho Espumante.

Embora o foco de toda esta pesquisa esteja relacionado com a Bairrada, atendendo ao percentual que representa a produção de espumante nesta região em relação ao total nacional (DOC e IVV), será fácil perceber que é de todo o espumante português que estamos a falar.