A “Anadia Wine Run” está de volta para mais uma edição, que acontecerá, no próximo dia 22 de março, com a partida a ser dada pelas 9h, no Centro de Alto Rendimento de Anadia (CAR) / Velódromo Nacional, em Sangalhos. À semelhança dos anos anteriores, o evento é organizado pelo Município de Anadia, em parceria com a Associação Desportiva Recreativa (ADR) 4 Estações.

Esta prova de atletismo na natureza proporciona aos seus participantes a oportunidade de percorrerem caminhos, em terreno misto, através de quintas e de vinhedos do concelho de Anadia.

Na edição deste ano foi introduzida uma nova prova, uma caminhada de 15 kms. O “Wine Run” terá assim duas corridas, nas distâncias de 23 e 15 kms e duas caminhadas de 15 e 10 km.

Anunciado como sendo “muito mais do que uma corrida”, o evento irá brindar os atletas com abastecimentos temáticos, paisagens deslumbrantes e quilómetros de diversão. Quem cruzar a meta, também no CAR, será recompensado “à moda da Bairrada”, ou seja, com uma garrafa de espumante, pão com leitão e medalha.

As inscrições encontram-se a decorrer e devem ser efetuadas através do website anadiawinerun.wordpress.com, e dão direito a dorsal, t-shirt e seguro.