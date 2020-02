O comboio histórico está de regresso à Linha do Vouga, com duas viagens agendadas para o fim de semana de Carnaval, nos próximos dias 22 e 23 (sábado e domingo). A locomotiva a vapor, a E 214, construída pela casa alemã Henschel & Sohn, e as quatro carruagens dos primeiros anos do século XX conduzirão os turistas numa viagem única entre Aveiro e Macinhata do Vouga, no concelho de Águeda.

Dois dias diferentes e não é pelo Carnaval. O convite não é para que as pessoas se mascarem com qualquer fantasia, mas para que se “vistam” a rigor, se deixem contagiar pelos cantares tradicionais e pela beleza do cenário envolvente e se entreguem a uma viagem ao imaginário histórico do século passado.

“É uma oportunidade a não perder para todos os que quiserem conhecer um pouco mais do nosso concelho, ouvir os cantares regionais e observar as belas paisagens que contornam a Linha do Vouga e ainda aprofundar o seu conhecimento histórico no Museu Ferroviário, para além de poderem ter contacto com as nossas raízes, tudo numa viagem de comboio”, defendeu Jorge Almeida, presidente da Câmara Municipal de Águeda.

Muitas surpresas estão preparadas para que estas duas viagens, numa organização da CP – Comboios de Pourtugal, se tornem únicas.

O fumo da locomotiva a vapor será visível a partir das 9 horas, em cada um dos dias, na Estação de Aveiro, o apito característico soará e quem tiver bilhete poderá embarcar nesta viagem no tempo. Uma vez a bordo, a animação será garantida pelo Grupo Etnográfico de Macinhata do Vouga e quase uma hora depois será a primeira paragem, em Águeda, onde novos viajantes poderão integrar a comitiva em direção à estação de chegada, Macinhata do Vouga. Com previsão de chegada às 10h43, os participantes nesta “aventura” pela Linha do Vouga irão conhecer o Museu Ferroviário, um local onde está prevista uma visita guiada e uma recriação histórica, pelo Grupo de Teatro Espontâneo de Macinhata.

A viagem de regresso está marcada para as 12h15 e a chegada a Aveiro às 14h06, sendo de referir que, durante o percurso, haverá uma oferta de pastéis de Águeda.

Com bilhetes à venda nas bilheteiras CP, em cp.pt, na linha de atendimento da CP e em trânsito, o comboio terá a disponibilidade máxima de 174 pessoas, sendo que cada bilhete tem um custo de 30 euros e as crianças entre os 4 e os 12 anos pagarão 16,50 euros.