Os cemitérios do concelho de Anadia vão reabrir a partir do próximo dia 4 de maio, mantendo os horários anteriormente praticados.

As pessoas poderão assim voltar a visitar e a enfeitar as campas dos seus entes mais queridos, no entanto, convém que observem algumas medidas de prevenção e segurança, nomeadamente o distanciamento social e o uso de máscara.

Contudo, os funerais irão manter as mesmas regras de segurança, com um limite de 10 pessoas, para além dos responsáveis pela execução das exéquias fúnebres, a fim de evitar uma eventual propagação do surto pandémico.

Estas medidas irão vigorar, pelo menos, durante o período correspondente à vigência do despacho decretado pelo Governo.

Mercados apenas

com venda de

produtos alimentares

O Município de Anadia e as respetivas Juntas de Freguesia irão proceder à reabertura, de forma condicionada, dos mercados. Assim, os Mercados de Anadia e Sangalhos reabrem no sábado, dia 2 de maio, e o de Vilarinho do Bairro, no domingo, 3 de maio.

A reabertura, que será restrita apenas à venda de produtos alimentares, irá obrigar à implementação de um conjunto de regras e procedimentos de segurança que vendedores e público terão de cumprir escrupulosamente.

Tanto vendedores como o público em geral terão de usar obrigatoriamente máscara e cumprir o distanciamento social de dois metros. Será obrigatória a higienização das mãos, à entrada e saída, com álcool gel que será disponibilizado em cada um destes momentos. Quanto ao atendimento, será obrigatória a criação de fila única em cada ponto de venda com o afastamento de dois metros.

O cumprimento das regras será supervisionado pela GNR, Município e JF, pelo que qualquer desrespeito das regras implicará a saída do espaço para o exterior.