O Agrupamento 221 de Anadia, do Corpo Nacional de Escutas, está a proceder a uma recolha de bens alimentares a favor do Banco Alimentar contra a Fome.

Hoje, dia 28, entre as 19h30 e as 21h30, terá lugar a última ação. Todos os interessados podem dirigir-se à sede do Agrupamento (antiga Escola Primária de Alféloas) e deixar o seu contributo.

Luís Rocha, chefe do Agrupamento anadiense, avança que a iniciativa começou no passado dia 15, ainda que em moldes diferentes do habitual. “Como este ano, devido à pandemia, não teve lugar o peditório habitual (à porta dos super e hipermercados) e face às carências do Banco Alimentar contra a Fome, o Corpo Nacional de Escutas optou por mobilizar os Agrupamentos a nível nacional e efetuar um peditório num formato diferente”.

