COVID-19: Retificação do número de infetados no país e em Águeda - Jornal da Bairrada

www.jb.pt

As últimas 24 horas trouxeram novos cinco infetados à Bairrda. segundo os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), acrescidos de dados de outras entidades da saúde. A Bairrada continua com um um total de 230 infetados com o novo coronavírus desde o início da ...