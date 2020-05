As últimas 24 horas trouxeram três novos casos de infeção com o coronavírus à Bairrada (dois de Águeda e um de Anadia) . A região tem 257 registos desde o início da pandemia, de acordo com os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), acrescidos de dados de outras entidades da saúde.

Segundo os números da DGS, acrescidos de outros dados de autarquias e entidades da saúde, Cantanhede continua a ser o concelho com mais casos na Bairrada (65), seguindo-se Águeda (62), Oliveira do Bairro (48), Anadia (42), Vagos (23) e Mealhada (17).

A nível nacional há o registo de 1.190 mortes relacionadas com a COVID-19, mais 6 do que na quinta-feira, e 28.583 infetados, mais 264 do que ontem, segundo o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção Geral da Saúde.

Segundo o balanço diário da DGS, estão contabilizadas 3.328 recuperações, mais 130 do que no dia de ontem.

Em internamento devido a complicações da doença, estavam ontem internadas 673 pessoas (menos sete pessoas), das quais 112 em cuidados intensivos (mais quatro).