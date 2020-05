As últimas 24 horas trouxeram novos cinco infetados à Bairrda. segundo os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), acrescidos de dados de outras entidades da saúde. A Bairrada continua com um um total de 230 infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia (os mesmos que ontem), embora que na listagem Águeda perdeu 5 casos de cidadãos que estão a residir noutros concelhos. Entretanto, a Câmara de Águeda citando dados do ACES do Baixo Vouga aponta agora o número de 56 infetados (47 nas contas da DGS) e a Câmara de Oliveira do Bairro aponta 45, quando no boletim diário não vai além dos 24. Vagos tem 23 (quando a DGS refere 19) e Anadia tem 38 (DGS atribui apenas 37)

Segundo os números acabados de apresentar, acrescidos de outros dados de autarquias e entidades da saúde, Águeda continua a ser o concelho com mais casos na Bairrada (56), seguindo-se Cantanhede (51), Oliveira do Bairro (45), Anadia (38), Vagos (23) e Mealhada (17).

A nível nacional, há a lamentar 1.023 mortos associados à COVID-19, mais 16 do que na sexta-feira.

Até à data,temos 25.190 casos de infeção pelo novo coronavírus (este número é inferior ao de ontem [-161] por ter sido objeto de recálculo por parte da DGS). Há registo de mais 203 casos desde ontem (de acordo com essa mesma correção que terá impacto nos boletins dos últimos dias, referiu hoje a ministra da Saúde). Segundo Marta Temido, foi constatada na região Norte duplicação de 422 casos que “não eram verdadeiros novos casos e sim problemas de integração”.

No registo de recuperados, hoje temos um total de 1.671. Os dados indicam ainda ques estão 855 doentes internados (menos 37). Nos cuidados intensivos, estão a ser acompanhados 150 doentes (menos cinco).