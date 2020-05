No passado dia 20, as Caves São Domingos levaram a cabo a segunda prova de vinhos online. Um momento verdadeiramente épico que juntou mais de meia centena de participantes, entre jornalistas, bloggers, responsáveis por garrafeiras e restaurantes, mas também enófilos, muitos da Confraria da Bairrada, mas também muitos outros, do Minho ao Algarve, bem como assistentes da Suíça, Reino Unido, EUA e Brasil.

Uma animada tertúlia centrada, desta feita, no São Domingos Garrafeira 2011. Um tinto com sete anos de garrafa e que apresenta cor jovem, aroma vivo e fresco, terminando longo na boca.

As críticas ao vinho não poderiam ser mais elogiosas: “um grande vinho, muito bem feito, que revela o potencial da Bairrada; um vinho de grande qualidade e com uma longa vida pela frente”. Estes foram apenas alguns dos comentários feitos durante mais de uma hora de troca de impressões.

