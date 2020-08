A música ao vivo está de regresso ao Quartel das Artes, em Oliveira do Bairro, com o ciclo de concertos “Noites no QA”. Esta sexta-feira à noite, a partir das 21h30, o terraço do Quartel das Artes recebe dois projetos musicais: Luciana Silva e Tomás Roça & Tiago Batista.

“Noites no QA” é um evento de caráter solidário e de apoio aos profissionais da área musical, já que as receitas da bilheteira serão entregues às IPSS do concelho e os projetos musicais escolhidos são todos do Município de Oliveira do Bairro.

Luciana Silva é uma intérprete natural do concelho de Oliveira do Bairro. Com a sua guitarra e voz, proporciona um concerto para todas as idades, executando temas pop rock dos anos 80, não deixando de parte também alguns temas da atualidade.

Quanto a Tomás Roça & Tiago Batista, “Em progresso…” é a expressão que caracteriza o percurso na música destes dois amigos de longa data. Num caminho feito de encontros e alguns desencontros marcados pela distância imposta pela procura de experiências diferentes, eis que surge a oportunidade de conjugar vivências, agora num espaço físico comum que tem marcado as suas vidas. Tiago Batista, na guitarra elétrica, e Tomás Roça, no baixo elétrico, formam este duo, sem um estilo musical definido, que procura marcar pela espontaneidade.

Os bilhetes têm um valor de 7,50 euros e podem ser comprados antes do início do espetáculo ou, antecipadamente, na bilheteira do Quartel das Artes.

O uso de máscara é obrigatório e haverá controlo de temperatura à entrada.