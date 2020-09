Numa parceria com a Junta de Freguesia de S. Jacinto, a Associação World Needs irá levar a cabo uma iniciativa de limpeza da praia desta freguesia, mobilizando voluntários no âmbito do Dia Internacional da Limpeza Costeira, promovido pela Fundação Oceano Azul.

Fundada a março de 2020, a Associação World Needs é uma organização sem fins lucrativos, cujo objetivo é “cooperar para que o desenvolvimento social seja um elemento ativo na promoção da educação, ciência e solidariedade”.

No próximo dia 26 de setembro, cerca de 15 jovens voluntários da Associação, juntam-se para levar a cabo este desafio. A World Needs aceitou assim o desafio da Fundação Oceano Azul, que este ano celebra o Dia Internacional de Limpeza Costeira de 19 a 27 de setembro com a dinamização e apoio a ações de recolha de lixo marinho por todo o país.

Para levar a cabo a limpeza da Praia de S. Jacinto, a Junta de freguesia fornece à Associação todo o material e equipamento necessários para a concretização da atividade, bem como meios mecânicos para a recolha do lixo.

António Aguiar, presidente da Junta de Freguesia de S. Jacinto, refere que esta iniciativa “é de uma grande importância pelas razões que todos conhecemos ao nível dos problemas do ambiente. Além de sensibilizar as atividades no terreno, vem reforçar a vontade de unir todos na proteção da praia”.

Já Madalena Costa, co-fundadora da Associação World Needs, afirma que “no contexto atualmente vivido, em que, mais do que nunca, as problemáticas ambientais têm vindo a demonstrar as suas consequências, atividades como a que está a ser promovida ganham uma nova e reforçada importância. A World Needs pretende, assim, sensibilizar a população para a importância e necessidade da proteção ambiental, incentivando a tão necessária ação”.