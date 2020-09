O. do Bairro: Faleceu Laura Pires, antiga vereadora e dirigente local do PSD - Jornal da Bairrada

A antiga vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, Laura Sofia Pires, com 45 anos de idade, faleceu na noite desta sexta-feira. Laura Pires, que exerceu aquele cargo na autarquia entre 2005 e 2013, estava ligada a várias associações do concelho, fazendo igualmente parte dos orgãos co...