A Bairrada regista esta segunda-feira 470 casos de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia (mais 35 do que no passado dia 31 de agosto), segundo os dados do boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) e de outras autoridades de saúde e autarquias.

Águeda tem agora um total de 135 casos (mais 14) , seguindo-se Cantanhede com 105 (mais 15) e Oliveira do Bairro mantém os 101. Já Anadia passa a ter 63 (mais 5), Vagos continua com 37 e Mealhada passa agora para 29 (mais 1). Recorde-se que estes números são referentes a casos de infeção desde o início da pandemia e não casos ativos.

No país, há o registo de mais três óbitos associados à Covid-19, todos na região de Lisboa e Vale do Tejo. No total, foram registados desde o início da pandemia 1.843 mortes.

Foram ainda sinalizados nas últimas 24 horas mais 249 casos positivos de infeção, a maioria (133) na região Norte, 85 em Lisboa e Vale do Tejo, 17 na região Centro, sete nos Açores, três no Algarve, dois no Alentejo e outros dois na Madeira.

Portugal soma assim 60.507 casos confirmados de Covid-19 a nível nacional, havendo hoje a registar 381 internamentos (mais 27 do que ontem), dos quais 49 (mais seis) em cuidados intensivos.,

O boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) indica 63 recuperações (43.016 no total) desde ontem, pelo que o número de casos ativos continua a subir. Há mais 183 casos ativos, cifrando-se o total em 15.648.