Apesar dos condicionalismos devido à pandemia de Covid-19, o Sporting Clube de Fermentelos esteve em festa na passada sexta-feira, dia 28, com a inauguração do novo relvado sintético e sistema de iluminação do Parque Desportivo Constantino Marques Duarte, a que se seguiu mais um jogo de preparação da equipa principal contra os Sub-23 da Académica de Coimbra, que se saldou por um empate a um golo.

Leia reportagem completa na edição em papel