A Pista de XCO – Cross Country Olímpico – localizada em Tamengos, Anadia, conta com um novo atrativo, um baloiço especial, que vem assim embelezar aquele equipamento, inaugurado há pouco mais de um ano, e que tem vindo a ser palco de várias provas nacionais.

Este novo elemento foi instalado, recentemente pela Federação Portuguesa de Ciclismo. O baloiço foi construído a partir da madeira existente naquela infraestrutura desportiva, tendo sido adornado com uma bicicleta de BTT. A localização do baloiço não poderia a ser melhor, no topo da pista, de onde se pode desfrutar de uma bela paisagem do concelho.

A pista de Cross Country Olímpico está localizada em Tamengos-Curia e funciona como uma extensão do CAR/Velódromo Nacional, localizado em Sangalhos. Reúne todas as condições para acolher grandes competições internacionais, assim como estágios de diferentes equipas e seleções. Por outro lado, a pista está dotada de condições para a iniciação/formação em ciclismo, podendo receber jovens praticantes, desde o escalão etário do primeiro ciclo.

A pista olímpica, com quatro quilómetros de extensão, foi construída de acordo com os regulamentos da UCI – Union Cycliste Internationale – e demais normativas da Federação Portuguesa de Ciclismo.

O XCO é uma vertente do ciclismo que está em franco crescimento, a nível internacional, sobretudo desde que obteve o estatuto de modalidade olímpica. A pista reveste-se de grande interesse nacional, potenciando o desenvolvimento do alto rendimento da especialidade olímpica do BTT e a promoção do XCO em Portugal.