O arranque da semana vai trazer chuva e trovoada ao Norte e e Centro do país, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para amanhã, segunda-feira, de acordo com as previsões, teremos aguaceiros, mais frequentes e intensos no Norte e Centro. Vento

forte nas terras altas e descida da temperatura máxima.

Segundo o IPMA, O dia será marcado por períodos de céu muito nublado. Aguaceiros, mais frequentes e intensos nas regiões Norte e Centro,

por vezes acompanhados de trovoada. Vento fraco a moderado (até 25 km/h) a predominar do quadrante sul, soprando temporariamente moderado a forte (25 a 40 km/h) nas terras altas, com rajadas até 65 km/h até ao início da tarde, e tornando-se do quadrante oeste a partir do meio da tarde.

Há a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais.

Pequena descida da temperatura mínima e descida da temperatura máxima, sendo acentuada nas regiões Norte e Centro.