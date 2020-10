A Câmara da Mealhada aprovou, por maioria, em reunião de executivo, o protocolo de colaboração com vista à criação de uma ecopista no antigo ramal Ferroviário da Figueira da Foz. Serão 48 kms de ferrovia convertidos numa pista de lazer que atravessa os municípios da Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Cantanhede e Mealhada.

A transformação deste antigo ramal em ecopista é da iniciativa da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) com os municípios envolvidos e a IP PATRIMÓNIO – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.

Uma vez que não se prevê a reativação da exploração ferroviária no Ramal da Figueira da Foz entre os km 0,000 e km 48,470 – com exclusão de dois troços, na Figueira da Foz entre o KM 0,000 e KM 0,500 e o troço entre o KM 6,894 e KM 8,047 -, esta plataforma poderá ser transformada em pista de lazer. Uma das razões do projeto é a localização numa área fundamental para promover a mobilidade urbana sustentável entre territórios, contribuindo para a promoção de estratégias de baixo teor de carbono na Região de Coimbra, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal.

Este projeto está previsto no Plano de Ação para a Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, entidade responsável por apresentar uma candidatura a fundos comunitários.

O protocolo que foi aprovado pela Câmara Municipal da Mealhada vai agora ser apresentado, para ratificação, à Assembleia Municipal.