A partir da tarde da próxima segunda-feira vamos ter chuva persistente e vento forte em Portugal continental devido a uma depressão que vai ficar a noroeste da Península Ibérica, disse hoje a meteorologista Ângela Lourenço, citada pela Lusa.

“Para segunda-feira está prevista precipitação contínua, persistente, por vezes forte, e um aumento gradual da intensidade do vento. São situações típicas de outono com características mais severas, ou seja, precipitação forte e vento forte e provavelmente acompanhado também de agitação marítima forte”, destacou a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Para o fim de semana, e para sábado está previsto um aumento de nuvens principalmente no litoral norte e centro e pode ocorrer precipitação fraca.

Segundo a meteorologista no domingo voltamos a ter céu pouco nublado e até subida da temperatura. Domingo vai ser parecido com um dia de verão. A alteração do estado do tempo será a partir da tarde de segunda-feira.