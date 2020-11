Vila Nova de Monsarros vai ter um parque ecológico. A intervenção está a ser realizada pelo município de Anadia, terá um custo aproximado de 95 mil euros e um prazo de execução de quatro meses.

Ao todo são 1600m2 transformados em parque ecológico.



Associado a esta intervenção será construído naquele espaço um Moinho de Água Museológico, no âmbito do Orçamento Participativo do Município de Anadia, num investimento que ronda os 43.500 euros.



Trata-se de um espaço junto ao rio da Serra, bem perto do núcleo urbano da povoação, apresentando todas as condições para ser potenciado e valorizado, proporcionando benefícios diretos e indiretos à população local.



O projeto prevê a implementação de diversas infraestruturas, desde redes de águas pluviais e abastecimento de água, bebedouros e iluminação pública, bem como a criação de diferentes espaços para um conjunto de atividades de recreio e zonas de lazer (parque infantil, campo de basquetebol, estacionamento, entre outros). Será também colocado mobiliário urbano, nomeadamente bancos, papeleiras e bebedouros.

O projeto tem como objetivo primordial reabilitar este espaço, dotando o mesmo de condições fundamentais ao nível da estruturação dos espaços e suas valências, nomeadamente no que respeita ao recreio ativo e passivo que visa atrair públicos diversos e promovam o convívio intergeracional.



Aproveitando a intervenção, a autarquia vai complementar aquele espaço com a construção de um moinho de água museológico, um dos projetos vencedores do Orçamento Participativo.

Com a construção deste moinho museológico, pretende-se perdurar no tempo a memória de pelo menos uma dezena de moinhos de produção que existiam ao longo do Rio da Serra (Rio Angarna).



É intenção fazer um espaço museológico e interpretativo que permita explicar às gerações vindouras o que se fazia com este tipo de equipamentos, capaz de sensibilizar as populações locais e de atrair visitantes à freguesia de Vila Nova de Monsarros.