Aveiro e Coimbra sob aviso amarelo devido à previsão de chuva forte

Nove distritos do país estão, esta quarta-feira, sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros, por vezes fortes e com granizo, e ainda trovoadas, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Évora, Faro, Setúbal, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Portalegre vão estar sob aviso amarelo até às 15h de hoje.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para os distritos de Faro, Beja e Setúbal até às 12h de hoje devido à previsão de vento forte de sudoeste rodando para noroeste com rajadas até 80 quilómetros por hora.

Na previsão detalhada para hoje, vamos ter céu geralmente muito nublado.

Períodos de chuva passando aguaceiros por vezes fortes, que ocasionalmente podem ser de granizo e acompanhados de trovoada

em especial na região Sul até ao inicio da tarde.

Há ainda a possibilidade de neve acima de 1600 metros de altitude.

Vento fraco a moderado. Neblina ou nevoeiro matinal. Pequena subida da temperatura mínima, em especial nas regiões Norte e Centro e pequena descida da temperatura máxima.