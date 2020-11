Bairrada: Processo de certificação do ‘Leitão da Bairrada” começa a tomar forma

A Associação Rota da Bairrada, que lidera o processo para a qualificação e proteção do Leitão da Bairrada, deu, no passado dia 10 de novembro, mais alguns passos no que concerne à definição das regras para a concretização dessa vontade.



Ao Jornal da Bairrada, Jorge Sampaio, presidente da Associação Rota da Bairrada, explicou que este vai ser “um processo longo e duro”, uma vez que caberá aos agentes económicos e a toda a fileira “entenderem-se e tomar as decisões” quanto às regras que visam a certificação do Leitão assado da Bairrada.



