Uma turma de jardim-de-infância do Centro Escolar de Sangalhos está em casa em isolamento profilático, como medida de prevenção após uma auxiliar de ação educativa ter testado positivo à Covid-19. Trata-se, segundo Aníbal Marques, diretor do Agrupamento de Escolas de Anadia, de uma turma de 20 crianças e a respetiva educadora. “Estarão em casa de 4 a 14 de novembro, como medida profilática. A auxiliar em causa é funcionária da Câmara Municipal de Anadia”, esclareceu o diretor do Agrupamento ao JB.

No Agrupamento há ainda um outro caso positivo a registar, na Escola Básica e Secundária de Anadia. “Trata-se de uma aluna do 8.º ano, que testou positivo, mas esteve sempre assintomática. Esta aluna está em casa mas amanhã [dia 5] já virá à escola. Na turma, nove colegas, por estarem mais próximos desta aluna, estiveram também em casa por prevenção, em isolamento profilático, mas hoje [dia 4] já vieram às aulas. Relativamente aos restantes 19 alunos dessa turma, continuaram a ter aulas normalmente.”

Há ainda uma outra situação, que diz respeito a um professor do ensino especial, que testou positivo. Porém, “não teve contacto com os alunos e está em casa em isolamento”, confirmou Aníbal Marques.

O diretor adianta ainda que o Agrupamento “está a cumprir todas as normas” e esclarece que “há alunos que estão em casa, porém não significa que estejam infetados. Basta terem um familiar direto positivo, um irmão, o pai, a mãe, etc., e é-lhes pedido de imediato para ficarem em casa em vigilância”.

Por outro lado, há um cuidado acrescido no Agrupamento, afirma Aníbal Marques, “até porque o nosso corpo docente tem muitos professores pertencentes a grupos de risco”.