Covid-19: Números crescem na Bairrada e só Águeda contabiliza quase 300 casos ativos

Os concelhos de Águeda e de Oliveira do Bairro voltam a registar a maior subida no número de casos ativos desde o passado sábado.

Continua pela região a curva ascendente de casos ativos de infeção por Covid-19, segundo os atualizados do ACeS do Baixo Vouga para esta terça-feira, dia 17 de novembro. Águeda tem quase 300 casos ativos e Oliveira do Bairro está nos 135.

O concelho de Águeda tem agora 298 casos ativos (mais 67 do que nao passado sábado). Desde o início da pandemia, o concelho regista 590 casos confirmados, sendo que entre estes estão 291 recuperados e um óbito.

Em Oliveira do Bairro, as contas do ACeS dão um total de 135 casos ativos, mais 8 do que no sábado. Desde o início da pandemia, Oliveira do Bairro tem 295 infetados, entretanto recuperaram 158 e houve 2 óbitos a lamentar neste concelho.

Em Vagos há 94 casos ativos neste momento – no sabádo eram 91. Desde o início da pandemia, registam-se neste concelho 216 casos positivos; 121 recuperados e 1 óbito.

Em Anadia há agora 90 casos positivos ativos (mais 3 do que nosábado), para um total de infetados de 271 desde o início da pandemia, tendo recuperado 176, existindo 5 mortes a lamentar.

Sem acesso a todos os dados do ACeS do Baixo Mondego, recordamos que a Mealhada tinha, à data de 13 de novembro, 118 casos ativos. No total, desde o início da pandemia, são agora 250 casos, dos quais 93 recuperados e 2 óbitos.

Os últimos dados a que tivemos acesso do concelho de Cantanhede datam de 11 de novembro e dão conta de 106 casos ativos. No total, desde o início da pandemia, Cantanhede registou 403 casos de infeção por Covid-19, sendo que 285 já recuperaram. Há, neste momento, a lamentar, 12 mortes por Covid-19.

Na área da CIRA, segundo dados desta terça-feira, dia 17, estão registados desde o início da pandemia 6.242 casos positivos de Covid-19 (mais 584 dese sábado), entre os quais 2.283 são casos ativos (mais 184). Desde o início da pandemia, recuperaram 3.818 pessoas (mais 398) e houve 140 óbitos (mais dois).