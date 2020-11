Posto da GNR de Cantanhede é um dos 12 do país com certificação de qualidade

A GNR passou a ter 12 Postos Territoriais com Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001/2015. Cantanhede é um deles.

Depois de Fátima e Azambuja, mais 10 Postos Territoriais da Guarda Nacional Republicana (GNR) receberam na passada quinta-feira a Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, de acordo com os princípios da norma internacional ISO 9001/2015.

O Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, assinalou o momento com a presença na cerimónia de atribuição da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade a um destes Postos – o Posto Territorial de Vendas Novas –, sessão onde esteve também presente a Secretária de Estado da Inovação e da Modernização Administrativa, Maria de Fátima Fonseca.

Para além do Posto Territorial de Vendas Novas, a certificação de qualidade foi atribuída aos Postos Territoriais de Barcelos, Caldas da Rainha, Cantanhede, Castelo Branco, Elvas, Macedo de Cavaleiros, Maia, Oliveira de Azeméis e Santo André.

Recorde-se que, numa primeira fase, no final de 2019, já os Postos Territoriais de Fátima e Azambuja tinham obtido esta certificação, elevando agora para 12 o número de Postos com a certificação ISO 9001/2015 – que, no seu conjunto, contam com um efetivo de 364 militares.

A GNR definiu como âmbito do seu Sistema de Gestão de Qualidade (SGQ) a melhoria contínua dos seus processos no serviço prestado à população, cuja avaliação é feita a três níveis: a qualidade no atendimento ao público; a qualidade no patrulhamento; e a qualidade na fiscalização.

No futuro, numa terceira fase, a certificação de qualidade será atribuída a Destacamentos Territoriais (DT), ou seja, a um nível superior na estrutura da GNR. Os Destacamentos Territoriais de Tomar e Alenquer serão os primeiros a obter a Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade, o que implicará também a replicação da certificação a todos os Postos Territoriais que integram estes dois Destacamentos.

Beneficiando do sistema de apoio à transformação digital da Administração Pública (SAMA2020), a GNR continuará este ciclo com um total de certificações de dois Destacamentos Territoriais (a que se juntam os seus nove Postos Territoriais) e outros 30 Postos Territoriais de 30 Destacamentos Territoriais localizados um pouco por todo o país.

Este processo representará a formação e sensibilização de cerca de 1.300 dos 9.375 colaboradores da GNR nos diferentes Postos Territoriais e Destacamentos Territoriais (13,88% deste universo), abrangendo 815 mil cidadãos (14,60% da população residente na área de jurisdição da GNR) e uma área total de quase 10 mil quilómetros quadrados (mais de 11% da área de jurisdição da GNR).