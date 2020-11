FOTO DE ARQUIVO

Os deputados do PSD eleitos pelo Círculo de Aveiro, na Assembleia da República, pediram esclarecimentos ao Governo sobre a construção de uma central de betão e betuminosos na Zona Industrial de Avelãs de Caminho, facto que o JB avançou aqui.

Numa pergunta ao ministro do Ambiente e da Ação Climática, os deputados do PSD eleitos por Aveiro, pretendem saber se o Governo tem “conhecimento da instalação” desta central e se “Agência Portuguesa do Ambiente está a acompanhar” o caso ao abrigo das suas competências e se “pode o Governo garantir que estão a ser cumpridos todos os requisitos para que sejam salvaguardados a segurança e a saúde da população local e a defesa do património ambiental daquela região?”.

Os deputados insistem que há um conjunto de “preocupações” em torno da instalação da central. “O concelho de Anadia, para além de conter importantes ecossistemas e ter diversas atividades económicas assentes na qualidade ambiental, é atravessado por uma rede hidrográfica que inclui três sistemas de aquíferos: o cársico da Bairrada; o sistema cretácico de Aveiro e o sistema quaternário de Aveiro (no qual também se encontra enquadrado o concelho de Águeda)”, referem.

Os deputados contextualizam a situação referindo que a empresa responsável pelo empreendimento havia iniciado as obras de instalação da central no concelho de Águeda “num momento em que existiam questões de natureza legal e administrativa que faziam ponderar a sua interrupção, nomeadamente as conclusões do estudo de impacte ambiental”.

De acordo com esse estudo – continuam os social democratas – foram identificadas “condicionantes significativas” e sinalizadas 35 medidas a executar no sentido de minimizar o impacte ambiental decorrente da instalação da central. “Não obstante, o estudo sinaliza aspetos como o impacto na qualidade do ar e da água”, concluem os deputados, vincando que “relativamente à anunciada instalação no concelho de Anadia, as preocupações são semelhantes”.