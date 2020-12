Ançã: Suspeito de agredir esposa viu armas apreendidas pela GNR

A GNR, através do Posto Territorial de Ançã, apreendeu, no passado dia 12, armas de fogo no âmbito de violência doméstica, informaram hoje as autoridades.

Segundo a GNR, no seguimento de uma denúncia de violência doméstica, em que eram audíveis os pedidos de ajuda da vítima do interior da residência, os militares deslocaram-se ao local onde verificaram que uma mulher de 72 anos estava a ser assistida pelo INEM, alegadamente devido a agressões perpetradas pelo seu cônjuge, um homem de 74 anos.

A vítima acabou por ser transportada para uma unidade hospitalar para tratamento médico. Após diligências policiais, foram apreendidas três espingardas de caça de calibre 12; 620 cartuchos de chumbo de calibre 12 e dez cartuchos bala de calibre 12.

O homem foi identificado, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Coimbra.