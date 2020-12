Farmácia Rangel, em Avelãs de Caminho, tem nova localização

A centenária Farmácia Rangel, de Avelãs de Caminho, já reabriu e com nova gerência. Adquirida em junho deste ano, após longas negociações, a farmácia pertence agora a João Pires que já trabalha no ramo há vários anos.

Instalações com qualidade e conforto

O empresário prefere falar num novo desafio, já que com esta aquisição quis devolver a farmácia à população, aproximando-a da comunidade, bem como, fazer com que esta se torne “uma farmácia de referência e de excelência”.

Fruto de um investimento avultado mas “dentro do que é habitual neste ramo de atividade”, como frisou João Pires, a Farmácia Rangel mudou de instalações, agora “muito mais acessível a todos”, uma vez que está localizada em frente à antiga escola primária.

“Com semáforos e passadeira em frente à farmácia e acesso direto para os automobilistas oriundos quer do norte, quer do sul”, a farmácia reúne condições de acessibilidade muito melhores, bem como dez lugares de estacionamento, frisa João Pires que destaca ainda a qualidade e conforto das novas instalações.

“São instalações modernas, mais agradáveis e confortáveis que possibilitam a diversificação e aumento de serviços de saúde e bem-estar, bem como um atendimento personalizado prestado por equipa jovem e altamente qualificada”, sublinha o responsável, convicto de que “com o tempo, a franja da população que, por motivos vários, deixou de frequentar a farmácia, irá voltar”, assim como acredita que “se não deixarem que a unidade de saúde local encerre, a farmácia terá viabilidade e a sua permanência na povoação não estará comprometida.”

Recorde-se que esta é uma das mais antigas farmácias da região, datada do século XIX. Estava instalada junto ao IC-2, próximo do centro da povoação, “em instalações que, para além da má acessibilidade, não reuniam o mínimo de condições que permitissem prestar uma série de cuidados de saúde, um bom ambiente de acolhimento dos utentes e de trabalho, sendo por isso necessário um avultado investimento em obras de natureza estrutural que se tornam inviáveis”, explicou o empresário.

A pensar nos serviços que a farmácia poderia disponibilizar aos utentes, foram incluídos no layout das novas instalações, um espaço de testes rápidos e um gabinete de atendimento personalizado, sendo agora possível proceder à administração de vacinas não incluídas no plano nacional de vacinação, à determinação de colesterol, de glicémia, de tensão arterial, de peso e de IMC.

Além deste serviços, a Farmácia Rangel também faz a preparação individualizada de medicação, que é uma mais-valia para as pessoas que têm dificuldade na gestão da sua medicação e entregas ao domicílio.

A curto prazo prevê-se a implementação de novos serviços de nutrição e podologia, entre outros.

A farmácia funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h e aos sábados, das 9h às 13h (horário de inverno).