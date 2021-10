População exige reabertura em pleno da Extensão de Saúde de Avelãs de Caminho

A população de Avelãs de Caminho saiu à rua na manhã do último domingo, dia 24, em defesa da sua Extensão de Saúde. Exigem que esta unidade de saúde volte a estar aberta diariamente como acontecera no passado.

Neste momento, abre apenas duas manhãs, por semana, com o médico de família a dividir-se entre esta Extensão de Saúde e a existente na freguesia vizinha de Avelãs de Cima.

“Repor o normal funcionamento” da Extensão de Saúde é a principal exigência dos populares, que não se conformam com os moldes em que a mesma está a funcionar e que consideram ser manifestamente insuficiente para as necessidades da população, causando inúmeros transtornos aos habitantes, sobretudo aos mais idosos.

Assim, na manhã do passado domingo, mais de uma centena de populares mostraram o seu descontentamento junto à Extensão de Saúde, pois como explicou Fernando Duarte, mentor do protesto e responsável pela página criada na rede social Facebook ‘Pela Extensão de Saúde de Avelãs de Caminho’, “nos últimos dois anos, os serviços de saúde têm vindo a decair em qualidade, frequência e regularidade, com fechos constantes por falta de pessoal quer médico, auxiliar ou administrativo”.

