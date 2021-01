Alerta: Chuva forte, neve, vento e agitação marítima para as próximas 48 horas

Previsão aponta para chuva forte, podendo ser acompanhada de trovoada, esta quarta-feira, com persistência durante os próximos dias nas regiões montanhosas do Norte e Centro.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alerta a população para as condições adversas do tempo para os próximos dois dias.

De acordo com a informação disponibilizada pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), para as próximas 48 horas, a Proteção Civil destaca a previsão de condições meteorológicas adversas, nomeadamente uma corrente de oeste com períodos de precipitação, por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, amanhã, quarta-feira, com persistência durante os próximos dias nas regiões montanhosas do Norte e Centro, em especial junto ao litoral.

A mesma previsão aponta ainda a intensificação do vento com rajadas até 95 km/h no litoral oeste e até 110 km/h nas terras altas (Norte e Centro).

A próxima noite terá vento mais intenso, prevendo-se igualmente o aumento da agitação marítima e a possibilidade de queda de neve acima de 1600 metros que, nos distritos da Guarda e de Castelo Branco, poderá acumular até 5 cm.