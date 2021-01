Câmara de Águeda entrega prémios de mérito escolar a 19 alunos do concelho

No evento, que decorreu na sexta-feira, dia 8, no Centro de Artes de Águeda, foram entregues um total de 7.500 euros em prémios relativos aos dois anos letivos.

A Câmara de Águeda entregou os prémios de mérito escolar, referentes a 2018/2019 e 2019/2020, a 19 alunos, entre os quais 10 são do 9.º Ano de escolaridade, quatro do 12.º, quatro do Instituo de Emprego e Formação Profissional e um da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda.

No evento, que decorreu na sexta-feira, dia 8, no Centro de Artes de Águeda, foram entregues um total de 7.500 euros em prémios relativos aos dois anos letivos, uma vez que, por causa da pandemia de Covid-19, a sessão foi sendo sucessivamente adiada.

“A educação é um dos grandes pilares de ação da Câmara e o investimento que temos vindo a fazer nesta área no concelho é muito forte e vai continuar a ser”, apontou Jorge Almeida, presidente da Câmara de Águeda, sublinhando que “o melhor investimento que podemos fazer é na educação dos nossos jovens; é o que trará um maior retorno no futuro”.

Para o edil, “estes alunos brilhantes são o espelho disso mesmo, de uma comunidade educativa forte, com ótimos alunos, professores, escolas”. A cerimónia de sexta-feira foi, assim, um momento para agradecer a toda esta comunidade e às famílias, porque “o reconhecimento não poderia ser feito de uma forma anónima, em que se mandasse o prémio por carta; o desempenho destes alunos merece todo este reconhecimento, até porque são eles o símbolo de uma grande esperança no futuro”.

Também Elsa Corga, vereadora da educação da Câmara de Águeda, salientou a importância de se fazer uma sessão de entrega destes prémios, organizada e respeitando todas as normas em vigor. “Para além de receberem o prémio, os seus pares, professores e pais de colegas, puderam testemunhar este reconhecimento que é um importante incentivo e motivação para continuarem o seu percurso escolar e para que, mais tarde, possam ser grandes profissionais e, sobretudo, grandes pessoas”.

“O melhor aluno não é, nem nunca será, aquele que obtém as classificações médias mais elevadas, mas sim aquele que consegue aliar excelentes classificações médias a uma curiosidade infindável, a atitudes altruístas e à envolvência familiar (no sentido lato), académica e social”, declarou Henrique Silva, que recebeu a distinção como melhor aluno da ESTGA.

Foi este mesmo o sentimento expresso por Carolina Duarte Semblano (12.º Ano, Escola Secundária Marques de Castilho), ao afirmar que “ser reconhecida desta forma recompensa todo o esforço realizado ao longo de todos estes anos”.

Simão Moreira (9.º Ano, Escola Artur Nunes Vidal, Fermentelos) elogiou e agradeceu o trabalho dos professores, que “todos os anos rasgam as mãos para construirem a ‘obra’, que somos nós os alunos”, pois “são aqueles que ficam na sombra do nosso sucesso e que muitas vezes não são devidamente valorizados e reconhecidos”.